В Сумгайыте приостановлена деятельность магазина одежды.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, проверка, проведённая Государственной службой пожарного надзора, выявила ряд нарушений по требованиям пожарной безопасности в магазине одежды «Tinderyol Baku», расположенном по адресу: город Сумгайыт, 43-й квартал.

По данным ведомства, в ходе проверки были зафиксированы грубые нарушения норм и правил пожарной безопасности.