Председатель совета директоров белорусского ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит», бизнесмен с азербайджанскими корнями Акиф Гасымов приобрел имущественный комплекс бывшей киностудии «Леннаучфильм» в Санкт-Петербурге, сообщает «Деловой Петербург».

По оценкам участников рынка, сделка за объект площадью 17,4 тыс. кв. м и участком около 2 га могла составить порядка 1 млрд рублей.

Ранее недвижимость неоднократно меняла владельцев: в 2021 году ее на торгах приобрело ООО «Славянское», затем актив перешел к ЗПИФ под управлением «Фортис–Инвест», а в 2026 году — к ООО «Северо–Западный логистический терминал», связанному с Гасымовым.