Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении властей Казахстана жестко реагировать на любые попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране. Выступая на церемонии награждения ученых, он подчеркнул, что общество не должно поддаваться «деструктивным представлениям» о социальных и моральных нормах, а также идеям, которые противоречат традиционным ценностям и подрывают внутреннее единство.

По словам главы государства, любые действия, направленные на разжигание социальной или межнациональной розни, будут пресекаться в строгом соответствии с законом. В пресс-службе президента отметили, что подобные угрозы рассматриваются как риск для стабильности и общественного согласия в Казахстан.

Кроме того, Токаев назвал предстоящие в августе выборы в парламент Казахстана началом масштабной «перестройки» всей политической системы.