Президент США Дональд Трамп вышел из себя во время встречи с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте, пригрозив наказать те страны НАТО, которые «недостаточно» поддерживают Вашингтон. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Трамп был вне себя от гнева во время встречи в Белом доме с Рютте. Он пригрозил наказать европейские государства, которые, по его мнению, недостаточно поддерживают США (в контексте военной операции с Ираном — прим.)», — рассказали собеседники издания.

При этом американский лидер не уточнил, какие конкретно меры он намерен предпринять в отношении союзников по военному блоку. По словам чиновников НАТО, злость Трампа в отношении Франции и Испании стала «центральной темой» встречи в Белом доме.