Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие месяцы страну ожидает сложный период как на линии фронта, так и на дипломатическом направлении. По его словам, весна и лето станут непростым временем, сопровождающимся усилением политического давления и напряженной ситуацией на поле боя.

Глава государства отметил, что особенно трудным может оказаться период до сентября, поскольку Украина столкнется с дополнительными вызовами как во внешней политике, так и в военной сфере. Он подчеркнул, что давление на страну может усилиться, а ситуация на фронте — обостриться.

Зеленский также обратил внимание на внутреннюю политическую повестку США. По его словам, с началом лета американская сторона будет все больше сосредотачиваться на собственных избирательных процессах, ориентируясь на внутренний дедлайн примерно к августу. В этот период, считает президент Украины, Россия может попытаться активизировать свои действия.

Президент Украины добавил, что партнеры просили Украину уменьшить удары по российским НПЗ из-за опасений влияния на мировые цены на нефть. Он также отметил, что до конца весны планируются завершить ремонт нефтепровода «Дружба». Однако, по его словам, уничтоженные резервуары быстро восстановить невозможно.