Доля неудачных запросов к мессенджеру Telegram в России достигла 100%, согласно данным сервиса detector404.ru. Ранее показатель составлял около 64%.

По информации сервиса, пользователи массово жалуются на невозможность войти в приложение, отправлять и получать сообщения.

Среди основных проблем, о которых сообщают пользователи, — недоступность сайта, отсутствие загрузки медиафайлов, сбои в работе мобильного приложения и невозможность подключения к сервису. По статистике обращений за последние сутки, наибольшее количество жалоб связано именно с мобильной версией Telegram — на нее приходится около 51% всех сообщений о сбоях.