Переговоры между Ираном и США не начнутся до тех пор, пока не прекратятся атаки по Ливану. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Источник агентства также опроверг информацию о прибытии иранской переговорной команды в столицу Пакистана.

В то же время, по данным CBS News со ссылкой на осведомлённые дипломатические источники, президент США Дональд Трамп пересмотрел свою позицию относительно включения Ливана в план двухнедельного перемирия с Ираном после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как отмечается, изначально Трамп был осведомлён о распространении режима прекращения огня на весь Ближневосточный регион и согласился с тем, что он включает и Ливан. Однако после разговора с Нетаньяху позиция США изменилась.

По информации телеканала, посредники в переговорах между США и Ираном исходили из того, что режим прекращения огня распространяется также на Ливан. Об этом публично заявляли премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи.