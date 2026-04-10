Первая леди США Мелания Трамп заявила, что никогда не имела отношений с финансистом Джеффри Эпштейн и не была одной из его жертв.

Об этом она сказала, выступая в Белом доме.

«Мы не были друзьями с Эпштейном. Для внесения ясности: у меня никогда не было отношений ни с Эпштейном, ни с его сообщницей [Гислейн Максвелл]», — отметила она.

По словам первой леди, ее электронное сообщение помощнице финансиста было лишь формальным ответом на письмо и не свидетельствует о каких-либо связях.

Кроме того, Мелания Трамп опровергла утверждения о том, что именно Эпштейн познакомил ее с Дональд Трамп. По ее словам, она встретила будущего супруга за год до знакомства с финансистом в 2000 году.