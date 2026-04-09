Президент Чехии Петр Павел отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа в адрес союзников в Европе и Североатлантического альянса.

Президент Чехии заявил, что глава Белого дома подрывает авторитет НАТО больше, чем президент России Владимир Путин, сообщает Seznam Zprávy.

«За последние несколько недель Трамп сделал для подрыва авторитета НАТО больше, чем это удалось Владимиру Путину за много лет», – сказал Павел.

Президент Чехии сообщил, что в соответствии со своим конституционным статусом в начале июля он намерен возглавить чешскую делегацию на саммите НАТО в Анкаре.