Иран требует репараций за нанесенный стране ущерб и погибших в результате атак США и Израиля, говорится в обращении верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Текст обращения опубликовали иранские СМИ.

«Все должны знать: мы не оставим в покое преступных агрессоров, напавших на нашу страну. Мы обязательно потребуем репараций», — пообещал Хаменеи. По словам верховного лидера, Иран «не искал и не ищет войны», но не откажется от своих законных прав ни при каких обстоятельствах.

Хаменеи заверил также, что Тегеран обязательно перейдет к «новому этапу» управления Ормузским проливом. Сохранение контроля над этим международным коридором — одно из десяти требований Ирана для переговоров с США.

Моджтаба Хаменеи заявил, что граждане должны стараться проявлять взаимное понимание и поддержку, чтобы из-за неизбежных для любой войны дефицитов давление на разные слои общества было меньше. Он призвал иранцев «беречь уши» и не верить СМИ, поддерживаемым противником или действующим в его интересах.