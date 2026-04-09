Североатлантический альянс может оказать поддержку в обеспечении свободного судоходства через Ормузский пролив.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в вашингтонском Институте фонда президента Рональда Рейгана.

Как он отметил, «коалиция в составе уже 34 стран» обсуждает возможность принятия мер для обеспечения свободного прохода через Ормузский пролив. «Думаю, это первый шаг. Если НАТО может помочь, то, безусловно, там будет. Нет причин не оказать помощь. Безусловно, мы это сделаем, если это будет полезно», — сказал Рютте.

«Но, думаю, нам нужно делать это пошагово. Поскольку в НАТО для этого требуются договоренности между всеми союзниками», — добавил генсек альянса.

«Но, опять же, если НАТО может сыграть какую-то роль, это будет замечательно», — подчеркнул он.