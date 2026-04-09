Ормузский пролив открыт для прохода американских судов, но это возможно только с согласия Тегерана и при отсутствии враждебного поведения.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в эфире британского телеканала ITV.

«Каждый танкер и каждое судно должны согласовать необходимые меры с властями Ирана, чтобы безопасно пройти через пролив», — сказал он.

Отвечая на вопрос, распространяется ли это на суда США, Хатибзаде отметил, что «разницы нет, за исключением любого враждебного поведения».

«На данный момент признаков этого нет, поэтому все могут проходить как обычно, но, как я сказал, с учетом имеющихся ограничений», — добавил дипломат.