Гостиничный комплекс «Никольские ряды» в Санкт-Петербурге продан почти за 3 млрд рублей (65 млн манатов). Новыми владельцами стали структуры, связанные с бывшим депутатом Милли Меджлиса, миллиардером Асабилем Гасымовым, пишут российские СМИ.

По данным российских СМИ, 60% актива перешло ООО «Санаторий Источник», 40% — ООО «Экспо». Компании принадлежат членам семьи бизнесмена: сыну Талеху Гасымову и Шамаме Гасымовой. Продавцом выступило ООО «Имрихолд Лимитед», которое до редомициляции контролировалось одноимённой кипрской структурой, связанной с фондом VIYM.

Отметим, что Асабиль Гасымов является владельцем холдинга «Карат», который активно работает на курортном рынке Ставропольского края. В его портфель входят санаторно-гостиничные объекты в Кисловодске, Железноводске и Москве, а также исторический санаторий в Кисловодске, купленный на аукционе в 2019 году.

«Никольские ряды» — исторический торгово-гостиничный комплекс XVIII века. В него входят отели «Театральная площадь» и «Экспресс Садовая», продолжающие работу после ухода международных брендов.