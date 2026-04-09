В отношении комика Семена Слепакова возбудили дело об уклонении от обязанностей иноагента.

Прокуратура Москвы сообщила, что он был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ) и распространил в одной из соцсетей материалы без указания на то, что они созданы иноагентом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).