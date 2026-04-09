Немецкий актер Марио Адорф скончался в возрасте 95 лет, сообщает Bild со ссылкой на менеджера Адорфа Майкла Старка и киноагентство Reinholz.

Актер умер утром 8 апреля после непродолжительной болезни. Жена Адорфа нашла его мертвым в постели в собственной квартире в Париже. По словам Старка, перед смертью актер просил его передать своим поклонникам слова благодарности за десятилетия поддержки.

Марио Адорф родился 8 сентября 1930 года. Актер начал сниматься в кино в 1954 году, за 50 лет актерской карьеры сыграл более чем в 200 проектах, чаще всего исполнял роли злодеев. Наиболее известными работами Адорфа стали роли в фильмах «Снежное чувство Смиллы» (1996), «Десять негритят» (1965) и «Жестяной барабан» (1979). Последний фильм удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и премии «Оскар» за лучшую картину на иностранном языке.