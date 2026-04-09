Видео, связанное с грубым нарушением правил дорожного движения, допущенным водителем, распространилось в социальных сетях.

Об этом сообщает Главное управление государственной дорожной полиции МВД.

В ходе проверки было установлено, что инцидент произошёл на территории Бинагадинского района столицы, а водитель автомобиля марки «Hyundai» Тельман Рустамов передал управление транспортным средством несовершеннолетнему. В отношении указанного лица были применены меры административной ответственности в соответствии с законодательством.