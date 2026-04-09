Армения не планирует сокращать сотрудничество с Содружеством Независимых Государств (СНГ) и выходить из него, сообщил «Известиям» генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Нет, сокращения сотрудничества Армении с СНГ не планируется. Ереван заинтересован в поддержании контактов по множеству направлений: экономическому, политическому и гуманитарному. В военно-политической сфере, связанной с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), у них есть определённые сомнения и сложности. Что касается остальных вопросов, связанных со СНГ, никаких проблем нет», — отметил Лебедев.