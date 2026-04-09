Правоохранительные органы Турции выдали ордер на задержание ещё 14 известных лиц в рамках масштабного расследования, связанного с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

По данным следствия, из 14 человек уже задержаны 11, двое находятся в розыске, ещё один подозреваемый, как установлено, находится за пределами страны.

В рамках расследования по делу о наркотиках были задержаны Эмир Джан Игрек, Хафсанур Санджактутан, Сомер Сивриоглу, Бюшра Пекин, Ахсен Эроглу, Мерт Демир, Норм Эндер, Бурак Дениз и ещё три человека.

Отмечается, что это уже второй этап масштабной операции. Двумя днями ранее турецкие правоохранители выдали ордер на задержание ещё девяти человек, включая пятерых представителей шоу-бизнеса.