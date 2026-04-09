Виктор Олевич — американец одесского происхождения, активно выступавший на пропагандистских шоу в России — покинул страну после давления, как он утверждает, со стороны ФСБ.

По его словам, сотрудники спецслужбы дважды приходили к нему с угрозами из-за отказа сотрудничать и получать российское гражданство.

«Покинул территорию РФ под давлением Федеральной службы безопасности. Дважды — в декабре и в начале февраля ко мне домой приходили с прямыми угрозами. Причины — отказ от сотрудничества, отказ от получения гражданства РФ. Давление оказывалось несмотря на то, что я располагаю информацией, чувствительной для государства», — рассказал Олевич.

Сейчас Олевич находится в Греции и, будучи гражданином США, обратился за помощью в Госдеп.