Сотрудники Насиминского районного управления полиции провели очередные операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщают местные СМИ, в ходе мероприятий на территории столицы были задержаны несколько лиц, подозреваемых в наркокурьерской деятельности.

У 31-летнего Салеха Солтанова было обнаружено 14 килограммов 240 граммов опия и марихуаны. У 46-летнего Эльдениза Багирова изъято 17 килограммов 350 граммов марихуаны, а также 200 таблеток метадона. У 22-летнего Ниджата Гусейнова и его знакомого, 31-летнего Зейналхана Сулейманова, обнаружено 18 килограммов 620 граммов марихуаны. Кроме того, у 43-летнего Рауфа Алескерова и 28-летнего Бабы Азизова изъяты 22 килограмма гашиша, опия и марихуаны.

В результате проведённых операций из незаконного оборота было изъято более 72 килограммов наркотических средств.

Задержанные в своих показаниях сообщили, что приобрели наркотики через граждан Ирана, с которыми познакомились в социальных сетях. Личности этих лиц в настоящее время устанавливаются следствием. По их словам, они планировали организовать распространение наркотиков на территории столицы, доставляя их по различным адресам.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. В отношении всех задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Отмечается, что за первые три месяца текущего года сотрудники Насиминсокого районного управления полиции изъяли из незаконного оборота 156 килограммов различных видов наркотических средств и психотропных веществ, а также 2 тысячи таблеток метадона.

