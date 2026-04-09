МИД Италии вызвал посла Израиля на фоне обострения ситуации на юге Ливана, где под огонь попали объекты миссии ООН UNIFIL, сообщает Reuters.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что стрельба по штаб-квартире миротворцев является «абсолютно неприемлемой» и нарушает международное право.

По данным Рима, израильские силы обстреляли позиции UNIFIL, повредив оборудование и поставив под угрозу жизни военнослужащих. Италия входит в число крупнейших участников миссии, разместив в регионе более тысячи своих солдат.

Власти подчеркнули, что миротворцы действуют по мандату Совбеза ООН и не являются стороной конфликта, а их безопасность должна быть гарантирована.