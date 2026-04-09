Президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о сохраняющихся разногласиях внутри альянса, в том числе по вопросу принадлежности Гренландии.

По его словам, НАТО не продемонстрировала готовность поддержать США в критические моменты.

«НАТО не пришла на помощь, когда она была нам нужна, и она не придет на помощь, если мы опять будем в ней нуждаться», — подчеркнул он.

Трамп также вновь затронул тему Гренландии, назвав её «большим, плохо управляемым куском льда» и напомнив о значении острова в контексте стратегических интересов.