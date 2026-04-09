Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы сохраняют присутствие в регионе и готовы к дальнейшим действиям, пока не будет полностью соблюдено достигнутое соглашение.

«Все корабли США, авиация и военный персонал, а также дополнительные боеприпасы, вооружение и всё остальное, что сочтено необходимым и уместным для ведения смертоносных операций и уничтожения уже значительно ослабленного противника, останутся на местах в Иране и вокруг него до тех пор, пока достигнутое РЕАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ не будет полностью соблюдено.

Если по какой-либо причине этого не произойдёт, что крайне маловероятно, тогда „начнётся стрельба“ — более масштабная, более совершенная и более мощная, чем кто-либо когда-либо видел прежде.

Это было согласовано давно, и несмотря на всю ложную риторику об обратном — НИКАКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, а Ормузский пролив БУДЕТ ОТКРЫТ И БЕЗОПАСЕН.

Тем временем наши великие Вооружённые силы наращивают силы и отдыхают, фактически с нетерпением ожидая следующего завоевания. АМЕРИКА ВЕРНУЛАСЬ!», — написал он в своей соцсети.