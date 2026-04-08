Силы безопасности Турции задержали 198 человек по подозрению в связях с террористической группировкой ИГИЛ в ходе операций, проведенных в 34 провинциях.

Об этом сообщил глава Минюста республики Акын Гюрлек.

Операции были проведены после нападения во вторник на генконсульство Израиля в Стамбуле. Ликвидированный спецслужбами террорист, как было установлено, состоял в ИГИЛ.

«Операции проведены одновременно в 34 провинциях в координации с прокуратурами регионов, в том числе в Стамбуле, Адане, Измире, Трабзоне, Ялове. В отношении 273 человек проведены следственные действия, задержаны 198 человек», — написал министр в X.