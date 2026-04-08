Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что информация о готовности чеченских подразделений выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки США — неактуальна. По его словам, такие действия могли бы иметь смысл, если бы Иран воевал только с Америкой и Израилем, но нападения касаются и других стран.

Кадыров подчеркнул, что поддерживает Иран, но не согласен с ударами по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива. Он отметил свои братские отношения с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии и выразил сожаление по поводу жертв среди мирного населения третьих стран.