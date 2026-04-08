Будапешт намерен закупить реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства на сумму $700 миллионов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис вице-президента США Джей Ди Вэнса.

«Венгрия объявила о планах закупить американские HIMARS на сумму $700 миллионов и интегрировать их в свое оборонное планирование, что усилит способность страны сдерживать агрессию», — сказано в заявлении.

Также Соединенные Штаты и Венгрия достигли ряда договоренностей в сферах ядерной энергетики и закупок американской нефти.

Как отмечается в обнародованной Белым домом справке, венгерская компания MOL закупила 510 тыс. сырой нефти у американских энергетических фирм на общую сумму порядка $500 млн. Кроме того, США и Венгрия подтвердили намерение сотрудничать по малым модульным реакторам. Речь идет о возможности строительства Венгрией до 10 малых модульных реакторов потенциальной стоимостью до $20 млрд. Наконец, подписан меморандум о взаимопонимании относительно приобретения у американской компании Westinghouse ядерного топлива для АЭС «Пакш-1» на весь период ее эксплуатации.