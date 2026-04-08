В Турция сильные дожди вызвали наводнения и привели к человеческим жертвам.

Как сообщает Anadolu, в провинции Османие, в районе Кадирли, после интенсивных осадков вышли из берегов река Бюльбюль и Саврун. В результате разлива образовались мощные потоки воды, которые затопили населённые пункты, дороги и сельскохозяйственные территории.

Сообщается, что в ходе наводнения потоком воды был унесён автомобиль. Находившиеся в нём два человека погибли. Их тела были обнаружены в ходе поисково-спасательной операции.

На место происшествия были направлены подразделения спасательных служб, полиции и других экстренных структур. Специалисты проводят поисково-спасательные работы, а также принимают меры по ликвидации последствий стихии.

По данным властей, ливни усилились в вечерние часы, что привело к резкому подъёму уровня воды и усугубило ситуацию. В настоящее время в регионе продолжаются работы по оценке ущерба, устранению последствий подтоплений и обеспечению безопасности местных жителей.