Власти Махачкалы назвали причину накопления и разлива воды в жилых районах города.

Как сообщает пресс-служба главы региона, во время совещания заместителя полномочного представителя президента России в СКФО Магомеда Рамазанова и руководителя республики Сергея Меликова выяснилось, что подтопления произошли из-за заблокированных коллекторов в районе Цумадинского рынка. Перекрытие коллекторов было сделано, чтобы вода с проспекта Акушинского не попадала на территорию рынка.

По решению рабочей группы коллекторы будут расчищены, что позволит исключить повторные подтопления. Одновременно начат инструментальный геодезический контроль за зданиями и рельефом территории из-за опасности деформации насыпных грунтов.

В пресс-службе отметили, что власти приложат все усилия для сохранения зданий, однако окончательное решение о возможности их восстановления будет принято после обследования.