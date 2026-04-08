Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась комментировал заявление спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна о возможном выходе страны из ОДКБ и ЕАЭС.

«Я не хочу комментировать серьезно заявления эмоциональных политиков, которые тем более делали столько и таких неоднозначных заявлений», — цитирует Захарову ТАСС.

В ответ она лишь отшутилась, заявив, что эта ситуация напоминает ей «угрозы ежу обнажением своих возможностей» (в оригинале — «испугал ежа голой задницей»). Дипломат добавила, что на тему ОДКБ Россия «чего только не наслушалась».

До этого Ален Симонян пригрозил, что Армения выйдет из ЕАЭС и ОДКБ, если Россия повысит цены на поставляемый в страну газ.