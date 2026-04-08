Сильные дожди в Турции привели к подтоплениям в ряде регионов страны. Наиболее серьёзная ситуация наблюдается в западных и северо-западных провинциях.

Так, в районе Эдирне из-за подъёма уровня воды река Мерич вышла из берегов, затопив сельскохозяйственные угодья. Вода распространилась на прилегающие территории, создав угрозу для будущего урожая.

Аналогичная ситуация зафиксирована в провинции Измир, где после проливных дождей под водой оказались поля и отдельные участки дорог. В некоторых районах движение транспорта было затруднено.

Основной удар стихии пришёлся по сельским территориям и аграрному сектору. Власти продолжают мониторинг ситуации, так как уровень воды в реках остаётся повышенным, сохраняется риск новых подтоплений.