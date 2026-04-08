Масштабные последствия непогоды в Дагестане продолжают сказываться на жизни региона: разрушена инфраструктура, нанесён серьёзный ущерб сельскому хозяйству, в ряде районов сохраняются проблемы с водоснабжением.

Как сообщил глава регионального управления МЧС России Муслим Девришбеков, в ликвидации последствий задействовано более 340 специалистов и спецтехника. Основные усилия направлены на откачку воды из затопленных территорий и восстановление повреждённых дорог.

Несмотря на частичную стабилизацию, последствия стихии остаются тяжёлыми. В республике зафиксирована гибель тысяч голов сельскохозяйственных животных, а в Дербентском районе подтоплены значительные площади виноградников, что ставит под угрозу будущий урожай.

В горных районах ситуация осложняется изоляцией населённых пунктов. Так, в Кулинском районе после сильного снегопада спасателям пришлось эвакуировать людей из труднодоступной местности с помощью вертолёта — некоторые из них оказались полностью отрезаны от внешнего мира.

В сфере жизнеобеспечения удалось добиться прогресса: электроснабжение восстановлено почти везде, однако в отдельных муниципалитетах сохраняются перебои с водой — туда организован подвоз питьевой воды.

Как сообщили в МЧС республики, почти 1,4 тыс. домов остаются подтопленными в Дагестане, сообщили в МЧС. В пунктах временного размещения находятся почти 600 человек, в том числе 246 детей.