В последние годы интерес к спортивному питанию и биологически активным пищевым добавкам (БАД) значительно возрос, что увеличивает ответственность предпринимателей, работающих в этой сфере. Азербайджанское агентство пищевой безопасности обратилось к предпринимателям с напоминанием о том, что производство, импорт и продажа этих продуктов должны осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством.

Как сообщили в Отделе информационного обеспечения и инновационных решений АПБА, особенно предприниматели, продающие продукты в незарегистрированном или незаконном порядке через социальные сети, обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Все спортивные добавки и БАД, ввозимые на таможенную территорию Азербайджана и соответствующие требованиям безопасности пищевых продуктов, должны иметь санитарный акт на импорт, выданный агентством. Обработка и оборот БАД разрешается только после государственной регистрации в агентстве. Производство, переработка и оборот незарегистрированных продуктов запрещены законом.

Также предприниматели обязаны предоставлять полные документы о происхождении, составе и безопасности продаваемых продуктов, строго соблюдать правила маркировки и не вводить потребителей в заблуждение.

«Агентство продолжает осуществлять контрольные мероприятия в этой сфере. В случае выявления нарушений требований законодательства будут приняты соответствующие меры», — подчеркнули в АПБА.