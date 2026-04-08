США продолжат переговоры с Ираном по вопросу отмены тарифов и санкций, заявил президент Дональд Трамп, подчеркнув, что Вашингтон намерен добиваться окончательного урегулирования отношений с Тегераном.

По его словам, значительная часть из 15 пунктов американского плана уже согласована сторонами. Трамп отметил, что США рассчитывают на тесное сотрудничество с Ираном и назвал произошедшие в стране политические изменения «продуктивной сменой власти», которая, по его мнению, открывает новые возможности для диалога.

Американский лидер также заявил, что по итогам будущего соглашения Иран не будет заниматься обогащением урана, что является одним из ключевых требований Вашингтона в рамках переговорного процесса. Он отметил, что США вместе с Ираном извлекут из-под земли ядерное топливо и вывезут его из республики

Кроме того, Трамп предупредил о возможных экономических мерах против третьих стран. По его словам, государства, которые будут поставлять оружие Ирану, могут столкнуться с пошлинами в размере до 50%.