Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что режим прекращения огня с Вашингтоном, основанный на принципах, предложенных Тегераном, стал возможен благодаря поддержке иранского народа и памяти погибшего верховного лидера Али Хаменеи.

«Прекращение огня, основанное на общих принципах, предложенных Ираном, стало результатом пролитой крови нашего покойного лидера, великого Хаменеи, а также участия всего народа», — отметил президент в своей публикации в соцсети Х.

Он также призвал иранцев к единству во всех сферах, включая дипломатическую деятельность.

В свою очередь, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил участие Ирана в предстоящих переговорах с США, которые пройдут в Исламабаде.