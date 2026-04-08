Азербайджанская общественность точно знает, в государственной политике президента страны Ильхама Алиева случайностей не бывает. Глава государства всегда строго следует четкой стратегии поведения. Более того, президент демонстрирует принципиальную верность той последовательности задач, которая была обозначена им еще в первые годы президентства. Для полноты картины можем добавить, что никакие обстоятельства не способны повлиять на степень приоритетности реализуемых президентом стратегических задач. Достаточно вспомнить из недалекого прошлого конкретные инциденты с Францией, Россией, США или Европарламентом, чтобы стало предельно очевидно: Ильхам Алиев всегда верен национальным интересам и никогда не изменяет своим принципам.

Одной из стратегических задач президента, конечно же, является построение во всем регионе новой реальности. Вне всяких сомнений, данный процесс начался с нашей исторической Победы. Именно Победа Азербайджана принесла мир в наш регион. Для статистов еще раз принципиально подчеркнем, что мир в наш регион принесли не миротворческие симуляции, не посреднические услуги спекулянтов и даже не дипломатические кривляния некоторых стран, а именно Победа азербайджанского народа. Вот почему уделяется принципиальное внимание мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. Так как это соглашение будет выступать дополнительным гарантом мира во всем регионе.

Данный факт объясняет, что все еще существуют силы, которые всячески пытаются воспрепятствовать ускорению процесса подписания мирного договора между нашими странами. Ведь мирный договор между нашими странами — это гарант мира во всем регионе, а мир в регионе неизбежно приведет к изменению стратегического статуса Южного Кавказа.

Сегодня регион в прямом смысле слова может стать не просто самодостаточным, а одним из ключевых игроков глобального мира. Геополитический, геостратегический, а также ресурсный потенциалы региона исторически являлись причинами того, что глобальные игроки во все времена занимались здесь перетягиванием канатов. Поэтому единственно безопасным выходом из данной ситуации для стран региона является становление одним из глобальных и ключевых геополитических игроков.

Государственный визит президента Азербайджана в Грузию следует рассматривать именно в данном контексте. 6 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего визита в Тбилиси выступил с заявлениями для прессы. Развивая контекст стратегического статуса региона, выделим всего лишь несколько знаковых эпизодов из данного выступления. Посыл 1: «Сегодня на Южном Кавказе складывается совершенно новая ситуация, и страны региона не должны упускать эту возможность»; Посыл 2: «Подобная ситуация когда-то существовала на Южном Кавказе. Но сегодня Южный Кавказ уже становится пространством мира, спокойствия, безопасности и сотрудничества»; Посыл 3: «Мы должны укреплять этот мир»; Посыл 4: «Средний коридор проходит через Азербайджан и Грузию, и это ключевая транспортная артерия для нас».

Как понимать месседжи президента? Страны региона не должны забывать исторические уроки, когда наша территория выступала в качестве «разменной монеты» в геополитической борьбе между глобальными игроками. Объединив существующие потенциалы, необходимо воспользоваться сложившимся историческим моментом, и впредь страны региона должны сами решать свою судьбу. «Мир» должен стать внешнеполитическим и стратегическим приоритетом стран региона. «Мир» — это не просто гарант развития конкретной страны, а гарант развития всех стран региона. «Мир» — это фактор, который может превратить регион в стратегическую артерию глобальных маршрутов. «Мир» — это сотрудничество без посредников, что значительным образом увеличит национальные доходы стран. И наконец «мир» — это безопасность будущих поколений. Иными словами, сегодня выстраивается «коридор безопасности» будущих поколений.

Таким образом, глава государства дает четко понять, что фиксация нового стратегического статуса региона представляется возможной только через укрепление и расширение сотрудничества стран этого региона. Более того, новый статус отвечает национальным интересам всех стран данного региона. Искренне радует тот факт, что такая стратегия «мира» Ильхама Алиева активно поддерживается всеми политическими силами страны. Мир и наше общее будущее не должны быть предметом дешевой демагогии.