Лидер израильской оппозиции Яир Лапид резко раскритиковал Нетаньяху в связи с двухнедельным перемирием между США, Ираном и Израилем.

«За всю нашу историю не было такой политической катастрофы. Израиль даже не участвовал в принятии решений, касающихся основ нашей национальной безопасности. Армия выполнила всё, что от неё требовалось, общество продемонстрировало удивительную стойкость, но Нетаньяху потерпел неудачу политически, стратегически и не достиг ни одной из поставленных им целей.

Нам потребуются годы, чтобы исправить политический и стратегический ущерб, который Нетаньяху нанес из-за высокомерия, халатности и отсутствия стратегического планирования», — написал он в X.