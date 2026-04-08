Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что временное прекращение огня в конфликте с Ираном стало «победой США», достигнутой благодаря действиям президента Дональда Трампа и американских военных.

По ее словам, операция «Эпическая ярость» изначально планировалась на 4–6 недель, однако основные военные цели были достигнуты за 38 дней. Это, как отметила Ливитт, позволило Вашингтону получить максимальные переговорные позиции и перейти к жесткой дипломатии.

Она подчеркнула, что успех вооруженных сил США открыл путь к дипломатическому решению, долгосрочному миру и возобновлению судоходства в Ормузском проливе. «Никогда не стоит недооценивать способность президента Трампа успешно отстаивать интересы Америки и выступать посредником в достижении мира», — написала Ливитт на своей странице в соцсети Х.