Президент США Дональд Трамп в среду встретится с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Встреча состоится на фоне угроз США выйти из альянса из-за того, что союзники не помогают Вашингтону в операции против Ирана.

Отмечается, что сначала Рютте посетит Государственный департамент США, где проведёт переговоры с госсекретарём Марко Рубио и его заместителем по политическим вопросам Эллисон Хукер.

Как сообщает пресс-служба альянса, 10-12 апреля, после официальных встреч в Белом доме и Госдепе и Пентагоне, Рютте примет участие в закрытой встрече Бильдербергского клуба.

Этот формат традиционно вызывает неоднозначную реакцию. С одной стороны, Бильдерберг рассматривается как площадка для неформального диалога между политическими и экономическими элитами Запада, где непублично обсуждаются стратегические вопросы. С другой — закрытость клуба порождает критику и подозрения в кулуарном принятии решений, влияющих на глобальную политику. У сторонников «теории заговора» клуб часто представлен, как «теневое правительство, управляющее миром».

В нынешних условиях участие генсека НАТО в таком форуме может трактоваться двояко. Сторонники видят в этом возможность согласовать позиции ключевых игроков в период кризиса. Скептики — подтверждение того, что реальные решения вырабатываются вне демократических процедур и не являются прозрачными.

Таким образом, НАТО оказалось в точке бифуркации, то есть на переломном этапе, где возможны несколько вариантов траекторий будущего.

Альянс по-прежнему актуален, но его будущее больше не воспринимается как гарантированное. Итоги визита Рютте в Вашингтон и кулуарные переговоры генсека могут сыграть важную роль в определении того, сохранит ли НАТО свою прежнюю роль или трансформируется в новую, менее предсказуемую структуру международной безопасности.