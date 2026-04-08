Американский журналист Такер Карлсон призвал военных США и сотрудников Белого дома саботировать любые распоряжения президента Дональда Трампа о нанесении ударов по Ирану, включая использование ядерного оружия.

Об этом он заявил в своем недавнем выступлении, передает ТАСС.

«Если вы работаете в Белом доме или в американских вооруженных силах, сейчас время сказать «нет, абсолютно нет» и сказать это прямо президенту. Если вы думаете об использовании какого-либо оружия массового уничтожения против населения Ирана. Те, кто находятся в прямом контакте с президентом, должны сказать: «Нет, я уйду в отставку. Я сделаю все, что смогу законно, чтобы остановить это, потому что это безумие», — заявил Карлсон.

По словам журналиста, те, кто получит такой приказ, не должны его выполнять. «Разбирайтесь с кодами от ядерного чемоданчика сами, потому что сейчас все висит на волоске», — сказал он, добавив, что «это не истерия, это на 100% реально». Карлсон подчеркнул, что наступил «поворотный момент», после которого «ничто не будет прежним».