Иран в ответ на удары США по инфраструктурным и энергетическим объектам исламской республики осуществит атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, целями могут стать объекты нефтяной компания Saudi Aramco и порт Янбу в Саудовской Аравии, а также трубопровод Хабшан — Фуджейра в ОАЭ.

Как сообщает агентство Fars, Два крупных месторождения газа «Кариш» и «Танин», расположенные в экономической зоне Израиля в Средиземном море, вероятнее всего, уже включены в список первоочередных целей для ударов Корпуса стражей исламской революции.