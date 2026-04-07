Российская Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) подала в суд заявления об аннулировании и приостановлении лицензии импортера коньячной продукции ООО «Прошянский коньячный завод», гендиректором которого является Ашот Бадалян.

Решение было принято после внеплановой проверки предприятия, импортирующего коньячную продукцию на территорию России, сообщается на сайте Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Экспертиза аккредитованной лаборатории выявила, что в отобранных образцах коньяка содержались спирты не виноградного происхождения, а состав продукта не соответствовал заявленному наименованию «коньяк», как того требует ГОСТ.

На основании выявленных нарушений ведомство подало в суд заявления об аннулировании лицензии и о временном приостановлении ее действия. Сейчас дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде.

Кроме того, установлены признаки административного правонарушения по статье 14.43 КоАП РФ (Нарушение требований технических регламентов).

На сайте компании указывается, что московский офис завода предоставят несколько линеек армянских коньяков как в низком и среднем ценовом сегменте так и в классе элитных коньяков.