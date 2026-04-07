В историческом районе Тбилиси Абанотубани собираются построить Культурный центр имени Гейдара Алиева.

В связи с этим решением правительства Грузии этой территории был присвоен статус «необходимой для общественных нужд».

Как следует из распоряжения министра экономики Мариам Квривишвили, на территории площадью 5 380 квадратных метров запланировано строительство многофункционального культурного комплекса, который будет включать концертный зал, образовательные пространства, детский театр и общественные зоны.

В документе также говорится, что центр рассматривается как платформа для регионального сотрудничества и опирается на исторические отношения между Грузией и Азербайджаном. Проект направлен на развитие многоэтнического культурного пространства, а также на содействие культурному туризму и проведение международных мероприятий.

Отмечается, что финансировать стройку будет азербайджанская сторона, а выкуп земли возьмут на себя власти Грузии.