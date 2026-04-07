Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон, критикующий военную операцию Вашингтона против Ирана, — человек с низким IQ.

Его слова приводит журналистка New York Post Кейтлин Дорнбас в соцсети X.

«Такер — человек с низким IQ, который совершенно не понимает, что происходит. Он постоянно мне звонит, но я не отвечаю на его звонки», — заявил политик.

Американский лидер подчеркнул, что не имеет с ним дел, поскольку ему «нравится иметь дело с умными людьми, а не с дураками».

До этого Карлсон на своем подкасте раскритиковал Трампа за обещания уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана