Подготовленная Бахрейном резолюция по Ормузскому проливу не была принята при голосовании в Совете Безопасности ООН.

Об этом сообщает ТАСС.

За резолюцию проголосовали 11 членов СБ, против — Россия и Китай, воздержались Пакистан и Колумбия. Резолюция не была принята в связи с голосами против постоянных членов Совбеза.

Резолюция призывает страны, имеющие интерес к коммерческим маршрутам в этом водном пути, координировать оборонительные усилия для обеспечения безопасности навигации и открытости пролива. Документ разрешает использовать все необходимые оборонительные средства, соразмерные обстоятельствам, включая сопровождение судов. Резолюция требует от Ирана немедленно прекратить атаки на торговые суда и любые препятствия свободе прохода. Текст подчеркивает соблюдение норм международного морского права.