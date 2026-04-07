Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил информацию о том, что в Иране были нанесены удары по мостам и железнодорожной инфраструктуре.

Нетаньяху заявил, что эти атаки продолжаются с возрастающей точностью, сообщает Ynet.

Он добавил, что данная инфраструктура используется КСИР.

«Они используют эту инфраструктуру для перевозки сырья для вооружений, а также лиц, совершающих атаки против нас, США и стран региона», — подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь, Армия обороны Израиля заявила о том, что нанесла удары по 8 мостам в Иране.