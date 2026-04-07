Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение на генеральное консульство Израиля в Стамбуле и назвал его подлой провокацией.

«Мы осуждаем подлое нападение, совершенное сегодня в Стамбуле и сорванное благодаря успешным действиям наших героических сил безопасности. <…> Были обезврежены три террориста — один убит, двое ранены. Два наших героических полицейских получили легкие ранения. Мы будем решительно продолжать борьбу с терроризмом во всех его формах. Мы не позволим нанести ущерб безопасности Турции такими подлыми и спланированными провокациями, как сегодня», — сказал он на церемонии открытия нового предприятия оборонной корпорации Roketsan в Анкаре.

Турецкий лидер добавил, что «генеральная прокуратура Стамбула и разведывательные службы в срочном порядке начали расследование в связи с этим нападением».