Туристические возможности Азербайджана были представлены в рамках выставки «Pakistan Travel Mart 2026» (PTM), прошедшей в городе Карачи, а также серии мероприятий «PTM Roadshow» в Исламабаде.

Как сообщает Госагентство по туризму, национальный стенд был организован Азербайджанским туристическим бюро. В нём приняли участие пять представителей туристической индустрии, включая ЗАО «Шахдагский туристический центр» и ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

В рамках выставки и сопутствующих мероприятий состоялись B2B-встречи, на которых обсуждались перспективы сотрудничества и продвижения туристического потенциала Азербайджана. Участникам была представлена информация о возможностях отдыха, люксового, приключенческого и культурного туризма.

Отмечается, что мероприятия в Карачи и Исламабаде стали важной платформой для укрепления позиций Азербайджана на пакистанском рынке и развития двусторонних туристических связей.

Согласно данным, в 2025 году число туристов из Пакистана увеличилось на 13% по сравнению с 2024 годом и составило 91 043 человека. В январе–феврале 2026 года этот показатель вырос ещё на 14% и достиг 12 399 человек.