Европа ужесточает миграционные правила. Европарламент проголосовал за начало переговоров с Советом ЕС об одобрении нового закона, который, в частности, предусматривает создание и финансирование миграционных центров за пределами Евросоюза и депортацию мигрантов, у которых нет законных оснований для нахождения на территории Евросоюза. Между проектами, разработанными депутатами Европарламента и правительствами стран, входящих в ЕС, есть небольшие расхождения, но суть остается той же: новый закон приведет к массовой депортации «нелегалов».

Новый закон уже критикуют правозащитники. По их мнению, формулировки нового закона, которые разрешают депортации даже в «непризнанные» страны, типа талибского Афганистана, приведут к массовой высылке мигрантов в государства, которые считаются в Европе недемократичными. Возмущены и представители либеральной общественности. Они напоминают: Европа всегда гордилась своей приверженностью демократическим институтам. Так как понимать последние события? По сути, руководство Евросоюза — если уж кому-то слишком режет слух слово «евробюрократия» — ужесточает миграционные правила вполне в стиле нелюбимого в Европе Дональда Трампа. Немало тех, кто совершенно справедливо отмечает: новый закон — это безусловная победа ультраправых и ксенофобов, которые неплохо сколачивают себе политический капитал именно на антимигрантских настроениях.

Вот здесь нужны подробности. О трудовой миграции с юга и востока в Европу эксперты впервые заговорили после Второй мировой войны. Сегодня об этом одни не помнят, а другие не хотят вспоминать, но «экономическое чудо» ФРГ в середине прошлого века во многом было результатом массовой трудовой миграции из Турции.

Да, турки в ФРГ чаще всего выполняли тяжелую и неквалифицированную работу, но это были уже готовые «производительные работники», которые в прямом и в переносном смысле прямо с вокзала были готовы идти на заводы и стройки. Немецкие власти не тратили ни копейки на то, чтобы их вырастить и выучить, и даже пенсию потом платить не собирались. Конечно, планы «приедут, поработают и уедут» оправдались лишь отчасти. Многие турецкие гастарбайтеры остались в Германии, сформировав здесь достаточно многочисленную и влиятельную турецкую общину.

Однако с того времени изменилось многое. Трудовую миграцию сегодняшняя Европа уже не поощряет. Легальные права на ПМЖ могут получить только политические беженцы. На практике это означает, что прибывших в Европу соискателей убежища помещают в миграционные лагеря, тщательно рассматривают — в срок от года до полутора лет — их истории о преследованиях на родине, а потом решают, предоставлять им статус беженца или нет. И если предоставлять, то назначают пособие и социальное жилье. То есть приезжают в Европу не «гастарбайтеры», а соискатели, пардон, халявы.

Вирус ксенофобии есть во многих странах и обществах. Считается, что присутствие «чужаков» общество воспринимает до определенной черты, а дальше начинается реакция отторжения. Особенно если «чужаков» становится слишком много и они начинают диктовать свои правила. Одних пугает популярность радикальных идей в мусульманской диаспоре, других раздражает даже молитва на улице, третьи возмущены, почему за счет их налогов кормятся «эти»… И в результате миграционная политика европейских правительств подпитывает антимигрантские настроения лучше любой ультраправой агитации.

Есть еще одна сторона вопроса. Как еще несколько лет назад вынуждены были признать европейские эксперты, европейское убежище достается не самым нуждающимся, а самым хитрым и пробивным. Более того, на «миграционных тропах» делается неплохой бизнес — тут вращаются суммы до нескольких тысяч €. Наконец, есть и такой неудобный вопрос: насколько тщательно европейские чиновники проверяют рассказы о «политических преследованиях»? Особенно если речь идет о таких странах, как Турция или Азербайджан? И сколько здесь прокручивается коррупционных схем? Несколько лет назад в ФРГ уже разразился крупный скандал вокруг предоставления убежища «политическим беженцам из Азербайджана» — как оказалось, вожделенный «статус беженца» получали те, кто права на него не имел, в ход шли фальшивые документы, соискателей убежища натаскивали перед собеседованиями и учили, что именно им надо говорить… Словом, того, что в Европе начнут ужесточать доступ к «еврохаляве», следовало ожидать.

Только вот в чем дело. Во многих странах Европы проживают персоны, чье право на убежище, скажем так, вызывает вопросы, но они при этом пользуются покровительством местных властей. В Швейцарии, к примеру, обосновались братья Эмин и Мехман Гусейновы — Эмин, который бежал в посольство Швейцарии в женской одежде, напомним, был привлечен к уголовной ответственности за финансовые махинации и уклонение от налогов. Тем не менее вожделенный статус политического беженца получил.

Еще больше такого рода персонажей проживает в Нидерландах. Кое-кто обосновался во Франции, особенно из числа представителей «матерной оппозиции». В Германии располагается офис Meydan TV, а сотрудники этой грантоедской конторы — частые гости в эфире немецких СМИ, где они старательно озвучивают фейки против Азербайджана.

И вот интересно: право на убежище этих персон будет как-то проверено? Или они за свой доступ к «еврохаляве» могут не волноваться?