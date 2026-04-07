Если бы выборы в Армении состоялись в ближайшее время, большинство голосов получила бы правящая партия «Гражданский договор». Об этом сообщил глава армянского представительства Gallup International Арам Навасардян.

Согласно результатам опроса, за «Гражданский договор» готовы проголосовать 24,3% респондентов. На втором месте — партия «Сильная Армения» с 13,4%, третью позицию занимает «Процветающая Армения» с 7,9%. Блок «Армения» второго президента Роберта Кочаряна набирает 5,5%.

Отмечается, что 51,9% опрошенных заявили о готовности принять участие в голосовании. Еще 8,6% назвали свое участие вероятным.