Авиаудары по иранской энергосистеме, которыми пригрозил Дональд Трамп, вряд ли смогут полностью вывести из строя военные объекты, пишет WSJ.

Как отмечает эксперт Умуд Шокри, энергосистема Ирана децентрализована, имеет множество источников генерации и остаётся устойчивой к отдельным ударам. Даже при поражении крупных электростанций сеть сможет компенсировать потери за счёт перераспределения энергии, а многие военные объекты располагают резервными источниками питания.

При этом удары, скорее всего, затронут гражданское население по всей стране.